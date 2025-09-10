A hadseregnek szánt autókkal kereskedett egy kárpátaljai férfi

Az ügyészség vádat emelt egy beregszászi járási személy ellen. A vádlott a gyanú szerint olyan járművekkel kereskedett, melyek adományként érkeztek az országba az Ukrán Fegyveres Erők számára – írja a Kárpátaljai Megyei Ügyészség Facebook-oldalán.

A negyvennyolc éves puskinói (Mizsliszne) lakos öt olyan autót adott el, melyeket a vámnyilatkozat szerint egy jótékonysági szervezeten keresztül a hadseregnek küldtek. A Fiat Ducato, Nissan X-Trail, Nissan Terrano, Nissan Navara és Mazda B2500 típusú járműveket a vádlott 2024 júniusa és 2025 áprilisa között értékesítette, összesen közel 1,4 millió hrivnyáért.

Az ügyészség indítványozta a férfi őrizetbe vételét.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Ügyészség