Változékony időjárás várható Kárpátalján

A hét elején kellemes, napos időre számíthatunk Kárpátalján, azonban a hét közepétől lehűlés és felhős égbolt vár ránk – közölték a meteorológusok. Bár jelentős csapadék nem várható, a hőmérséklet fokozatosan csökkenni fog.

Hétfőn többnyire felhős idő lesz kisebb napos időszakokkal, csapadék nélkül. A hegyvidéki területeken reggel helyenként köd alakulhat ki. A hőmérséklet éjjel 10–15 °C, nappal 22–27 °C között alakul.

Kedden változóan felhős időre készülhetünk, csapadék nélkül. Éjjel és reggel ismét köd képződhet. A hőmérséklet éjszaka 9–14 °C, nappal 21–26 °C lesz.

Szerdán lehűlés kezdődik, és többnyire borongós lesz az ég. Éjszaka még nem valószínű eső, de napközben helyenként kisebb zápor előfordulhat. A keleties irányba forduló szél többfelé megélénkülhet. Éjszaka 9–14 °C, nappal 17–22 °C várható.

Csütörtökön borús idő ígérkezik, de esőre nem kell számítani. Éjszaka 8–13 °C, nappal 14–19 °C közötti hőmérsékletekre készülhetünk.

Pénteken folytatódik a hűvös, felhős időjárás, de jelentős csapadék ekkor sem várható. A hőmérséklet éjjel 5–10 °C, nappal 14–19 °C körül alakul.

A sinoptik.ua nyomán.

Kárpátalja.ma