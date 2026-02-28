Korlátozott a vasúti forgalom Dnyipro és Zaporizzsja irányába

Az ukrán városok elleni orosz támadásokat követően az Ukrzaliznicja ideiglenesen korlátozta a dnyiprói főpályaudvarra érkező és onnan induló vasúti közlekedést. Továbbá Dnyipro és Zaporizzsja között főként pótlóbuszokkal oldják meg a közlekedést.

A hírről az Ukrzaliznicja sajtóosztálya számolt be.

„Az éjszakai bombázás után áramkimaradások voltak Zaporizzsjában, de az elővárosi vonatok elindultak. Akár egy órás késések is előfordulhatnak, ám járattörlések nem történtek”

– áll a közleményben.

A korlátozás a következő, dnyiprói főpályaudvarra érkező és onnan induló járatokat érinti:

86/85. számú Lemberg–Zaporizzsja–Lemberg;

128/127. számú Lemberg–Zaporizzsja–Lemberg;

6. számú Kőrösmező (Jaszinya)–Zaporizzsja;

40/39. számú Aknaszlatina–Zaporizzsja–Aknaszlatina vonatjáratok.

A Harkiv megyei Lozova és Kramatorszk között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Menetrendi módosítások vannak érvényben továbbá Szumi, Csernyihiv és Herszon megyékben.

A vasúttársaság kéri az utasokat, hogy kövessék az UZ mobilalkalmazás értesítéseit, valamint a vonatok és vasútállomások hangosbemondóinak utasításait.

