Korlátozott a vasúti forgalom Dnyipro és Zaporizzsja irányába
Az ukrán városok elleni orosz támadásokat követően az Ukrzaliznicja ideiglenesen korlátozta a dnyiprói főpályaudvarra érkező és onnan induló vasúti közlekedést. Továbbá Dnyipro és Zaporizzsja között főként pótlóbuszokkal oldják meg a közlekedést.
A hírről az Ukrzaliznicja sajtóosztálya számolt be.
„Az éjszakai bombázás után áramkimaradások voltak Zaporizzsjában, de az elővárosi vonatok elindultak. Akár egy órás késések is előfordulhatnak, ám járattörlések nem történtek”
– áll a közleményben.
A korlátozás a következő, dnyiprói főpályaudvarra érkező és onnan induló járatokat érinti:
- 86/85. számú Lemberg–Zaporizzsja–Lemberg;
- 128/127. számú Lemberg–Zaporizzsja–Lemberg;
- 6. számú Kőrösmező (Jaszinya)–Zaporizzsja;
- 40/39. számú Aknaszlatina–Zaporizzsja–Aknaszlatina vonatjáratok.
A Harkiv megyei Lozova és Kramatorszk között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Menetrendi módosítások vannak érvényben továbbá Szumi, Csernyihiv és Herszon megyékben.
A vasúttársaság kéri az utasokat, hogy kövessék az UZ mobilalkalmazás értesítéseit, valamint a vonatok és vasútállomások hangosbemondóinak utasításait.
Forrás: mind.ua
