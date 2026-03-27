Védelmi együttműködésről állapodott meg Ukrajna és Szaúd-Arábia

Védelmi együttműködésről született megállapodás Ukrajna és Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma között – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken szaúd-arábiai látogatása alatt.

„Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökössel tartott találkozónk előtt aláírták a dokumentumot, amely megalapozza a további szerződéseket, a technológiai együttműködést és a befektetéseket, valamint erősíti Ukrajna nemzetközi szerepét mint védelmi támogatást biztosító állam” – emelte ki az államfő. Hozzátette, hogy Ukrajna kész megosztani szakértelmét és rendszereit Szaúd-Arábiával, és együttműködni az emberi életek védelmének erősítésért.

„Az ukránok immár ötödik éve küzdenek ugyanazokkal a ballisztikus és drónos terrortámadásokkal szemben, amelyeket most az iráni rezsim hajt végre a Közel-Keleten és az öböl térségében. Szaúd-Arábiának pedig vannak olyan erőforrásai, amelyek iránt Ukrajna érdeklődik. Ez az együttműködés kölcsönösen előnyös lehet„

– mutatott rá Zelenszkij.

Az elnök hozzátette, hogy tárgyaltak a Közel-Kelet és az Öböl térségének általános helyzetéről, az iráni rezsim Oroszország általi támogatásáról, az üzemanyagpiacok alakulásáról, valamint a lehetséges energetikai együttműködésről is.

