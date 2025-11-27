Veszélyes átkelő a Szarvas folyón – a helyiek azonnali intézkedést sürgetnek
A Munkácsi járásban kritikus helyzet alakult ki a Vezérszállást (Pidpolozzja) és Szarvasházát (Zsdenyijevo) összekötő ideiglenes átkelőnél – tudatta november 27-én a goloskarpat.info internetes hírportál.
A Zsdenyova (Szarvas) folyó hirtelen megnövekedett vízhozama a hóolvadás következtében közvetlen veszélyt jelent a biztonságos átkelésre.
November 26-án estére az átkelő annyira veszélyessé vált, hogy a menetrend szerinti buszok már nem tudják biztonságosan használni, az utasoknak pedig a járműveket elhagyva kell gyalog átkelniük a félkész hídon. A helyzet közvetlen veszélyt jelent az emberek életére, és megnehezíti a normál közlekedést a térségben.
Az infrastruktúra-probléma nemcsak természeti, hanem szervezési okokra is visszavezethető:
A pusztulás oka: A híd, amely helyén most az ideiglenes átkelő működik, 2025 nyarán rongálódott meg. Fő okként a nagyméretű járművek szabályozatlan terhelését említik.
Bár a károk nyilvánvalóak, a híd pusztulásáért senki nem vállalt felelősséget.
A helyi lakosok, felismerve a veszélyt, megpróbálták saját kezűleg kijavítani az átkelő egyes részeit, ami jól mutatja, hogy hiányzik az illetékes szervek megfelelő reakciója.
A falu vezetője egyelőre nem reagált a vészhelyzetre.
A fenti tények és a növekvő veszély miatt a helyiek az Ukrán Ombudsman Hivatalához és a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatához (DSZNSZ) fordultak.