Veszélyes átkelő a Szarvas folyón – a helyiek azonnali intézkedést sürgetnek

A Munkácsi járásban kritikus helyzet alakult ki a Vezérszállást (Pidpolozzja) és Szarvasházát (Zsdenyijevo) összekötő ideiglenes átkelőnél – tudatta november 27-én a goloskarpat.info internetes hírportál.

A Zsdenyova (Szarvas) folyó hirtelen megnövekedett vízhozama a hóolvadás következtében közvetlen veszélyt jelent a biztonságos átkelésre.

November 26-án estére az átkelő annyira veszélyessé vált, hogy a menetrend szerinti buszok már nem tudják biztonságosan használni, az utasoknak pedig a járműveket elhagyva kell gyalog átkelniük a félkész hídon. A helyzet közvetlen veszélyt jelent az emberek életére, és megnehezíti a normál közlekedést a térségben.

Az infrastruktúra-probléma nemcsak természeti, hanem szervezési okokra is visszavezethető:

A pusztulás oka: A híd, amely helyén most az ideiglenes átkelő működik, 2025 nyarán rongálódott meg. Fő okként a nagyméretű járművek szabályozatlan terhelését említik.

Bár a károk nyilvánvalóak, a híd pusztulásáért senki nem vállalt felelősséget.

A helyi lakosok, felismerve a veszélyt, megpróbálták saját kezűleg kijavítani az átkelő egyes részeit, ami jól mutatja, hogy hiányzik az illetékes szervek megfelelő reakciója.

A falu vezetője egyelőre nem reagált a vészhelyzetre.

A fenti tények és a növekvő veszély miatt a helyiek az Ukrán Ombudsman Hivatalához és a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatához (DSZNSZ) fordultak.

Kárpátalja.ma