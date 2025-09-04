Veszélyes kártevő pusztítja a vadgesztenyéket Ukrajnában

Dnyipropetrovszk megyében tömegesen támad a vadgesztenyelevél-aknázómoly, amely súlyos károkat okoz a vadgesztenyefákban. A helyi hatóságok szerint a fák levelei idő előtt elsárgulnak és lehullanak, mivel a rovar lárvái belülről rágják ki a leveleket, jelentősen legyengítve a fákat a tél beállta előtt.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben nem tesznek sürgős lépéseket, a régió az elkövetkező években akár vadgesztenye-állományának jelentős részét is elveszítheti. Védekezésként az avar rendszeres eltakarítását, valamint speciális injekciók alkalmazását javasolják a fák védelmére.

A vadgesztenyelevél-aknázómoly egy balkáni eredetű lepkefaj, amelyet mára Közép-, Kelet- és Nyugat-Európa legtöbb országában regisztráltak. Elsősorban a vadgesztenyéket támadja, komoly ökológiai és esztétikai károkat okozva.

Nem ez az egyetlen rovarinvázió Ukrajnában: korábban a szakértők sáskajárásról, valamint a katicabogarak elszaporodásáról is beszámoltak. Utóbbiak megjelenése a levéltetvek tömeges szaporodásának következménye, amit a csapadékos tavaszi időjárás segített elő.

