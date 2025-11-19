Vida László a beregszászi konzulátus élén

Új vezetőt kapott Magyarország Beregszászi Konzulátusa. A posztot Vida László diplomata tölti be, aki hosszú évek óta dolgozik Kárpátalján, és jelentős tapasztalattal rendelkezik az ukrán–magyar kapcsolatok terén. Erről Miroszlav Bileckij kormányzó számolt be november 19-én.

Vida László korábban az ungvári főkonzulátus első beosztottjaként tevékenykedett. Új pozíciójában az első szakmai egyeztetését Roman Szarajjal, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökével, valamit Miroszlav Bileckij kormányzóval tartotta, ahol áttekintették a lehetséges együttműködési irányokat.

A megyei vezetés és a magyar diplomácia célkitűzései több ponton találkoznak. Prioritásként kezelik a határ menti infrastruktúra fejlesztését, közös pályázatok megvalósítását és új projektek előkészítését. A tervek között szerepel új határátkelők nyitása, a meglévők – például az Asztély–Beregsurány és a Harangláb–Lónya átkelők –rekonstrukciója, valamint az M3-as autópálya meghosszabbítása és a Beregszászt elkerülő út megépítése.

A felek hangsúlyozták: ezek az intézkedések hozzájárulnak a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez, a közösségek közötti kommunikáció javításához és a határ menti térség fejlődéséhez.

Korábban beszámoltunk arról, hogy Vida László szeptember 24-én vette át a kinevezéséről szóló okmányt Kijevben.

Kárpátalja.ma