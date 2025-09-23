Videóra vették, ahogy tizenévesek bántalmaznak egy lányt Lembergben

Nyomozást indítottak egy 18 éves lány bántalmazása ügyében Lembergben. A támadók tizenévesek voltak, és a történteket videóra is rögzítették – közölte az Expressz hírportál.

Az eset szeptember 21-én történt a város Lincoln utcáján. A felvételeken látható, amint két fiatal lány rátámad egy harmadikra, megverik, miközben egy negyedik személy telefonjával rögzíti a történteket.

A rendőrség szeptember 22-én a közösségi médiában fedezte fel a videót, majd rövid idő alatt azonosította a résztvevőket. A bántalmazott egy 18 éves lembergi lány, míg a két támadó 17 éves, ugyancsak a városban élő fiatal. Mindhárman különböző oktatási intézményekben tanulnak.

Az ügyben eljárás indult. A hatóságok vizsgálják az esetet.

Egy helyi Telegram csatorna információi szerint a támadóknak nem ez volt az első ilyen esetük, de most először rögzítették is a bántalmazást.

Kárpátalja.ma