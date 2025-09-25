Viharos szél és lehűlés várható Kárpátalján

A meteorológusok előrejelzése szerint szeptember 25-én Kárpátalját viharos szél éri el, amelynek lökései elérhetik a 80 km/órát. Emellett a hőmérséklet hirtelen +15 °C-ra csökken, és a nap folyamán eső várható.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének munkatársai azt tanácsolják a lakosoknak:

kerüljék a sétát régi fák, hirdetőtáblák és más instabil szerkezetek közelében, amelyek a szél hatására dőlhetnek;

lehetőség szerint halasszák el az autós utazásokat, különösen a településeken kívül;

ellenőrizzék, hogy otthonuk ablakai és ajtói jól záródjanak, a balkonokról és párkányokról pedig távolítsanak el minden leeshetős tárgyat.

A viharos front várhatóan a nap végére mérséklődik, azonban a lehűlés és az eső továbbra is folytatódhat. A következő 24 órában szakaszos esőre számíthatunk, a hőmérséklet +15–17 °C körül alakul.

A lakosságot arra kérik, hogy kövessék a helyi meteorológiai szolgálatok frissítéseit, hogy naprakészen tájékozódhassanak az időjárási helyzetről.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma