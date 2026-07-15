Villámcsapás okozhatott tüzet Nagypaládon

Feltehetően villámcsapás miatt gyulladt ki kedden este egy melléképület a beregszászi járási Nagypaládon – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.

A helyiek beszámolója szerint egy hangos mennydörgést követően füst és lángok csaptak fel az épület teteje alól. Mivel a tulajdonosok nem tartózkodtak otthon, a szomszédok értesítették a tűzoltókat.

A helyszínre Nagypalád, Tiszaújlak és Nagyszőlős tűzoltói vonultak ki, akik mintegy kétórás munkával oltották el a lángokat. A beavatkozást nehezítette, hogy az épületben nagy mennyiségű száraz szénát tároltak, valamint a sűrű beépítettség.

A tűz következtében a melléképület 75 négyzetméteres tetőszerkezete, 10 tonna széna és több használati tárgy megsemmisült. A tűzoltóknak ugyanakkor sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok átterjedjenek a lakóházra és a szomszédos ingatlanok épületeire.

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