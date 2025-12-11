Szigorúbb energiafogyasztási korlátozások lépnek életbe Kárpátalján
A Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció döntést hozott a Védelmi Tanács sürgős villamosenergia-megtakarítást célzó intézkedéseinek bevezetéséről. A lépések december 9-től érvényesek, és az energiarendszer stabil működésének biztosítását, valamint a lakosság biztonságának növelését szolgálják.
A rendelkezések értelmében:
- Korlátozzák a közvilágítás használatát a kistérségekben – a lámpák csak a megnövekedett forgalom időszakában, illetve a közúti közlekedésbiztonság szempontjából kiemelt helyeken működhetnek.
- Tilos a külső világítás használata, beleértve a reklámfeliratokat, díszkivilágítást és ünnepi fényeket is, kivéve azokat, amelyek alternatív energiaforrásról üzemelnek.
- A vendéglátó- és kiskereskedelmi egységek külső és belső megvilágítása a munkaidő letelte után nem működhet.
- A vállalkozásoknak haladéktalanul lépéseket kell tenniük az áramfogyasztás csökkentése érdekében, és mérlegelniük kell az alternatív energiaforrásokra való áttérés lehetőségét.
A megye vezetése hangsúlyozza: az intézkedések célja a kritikus infrastruktúra zavartalan működésének fenntartása és a lakosság biztonságának növelése.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy megértéssel fogadják az ideiglenes korlátozásokat, és lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá az ésszerű villamosenergia-felhasználáshoz.