Szigorúbb energiafogyasztási korlátozások lépnek életbe Kárpátalján

A Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció döntést hozott a Védelmi Tanács sürgős villamosenergia-megtakarítást célzó intézkedéseinek bevezetéséről. A lépések december 9-től érvényesek, és az energiarendszer stabil működésének biztosítását, valamint a lakosság biztonságának növelését szolgálják.

A rendelkezések értelmében:

Korlátozzák a közvilágítás használatát a kistérségekben – a lámpák csak a megnövekedett forgalom időszakában, illetve a közúti közlekedésbiztonság szempontjából kiemelt helyeken működhetnek.

Tilos a külső világítás használata, beleértve a reklámfeliratokat, díszkivilágítást és ünnepi fényeket is, kivéve azokat, amelyek alternatív energiaforrásról üzemelnek.

A vendéglátó- és kiskereskedelmi egységek külső és belső megvilágítása a munkaidő letelte után nem működhet.

A vállalkozásoknak haladéktalanul lépéseket kell tenniük az áramfogyasztás csökkentése érdekében, és mérlegelniük kell az alternatív energiaforrásokra való áttérés lehetőségét.

A megye vezetése hangsúlyozza: az intézkedések célja a kritikus infrastruktúra zavartalan működésének fenntartása és a lakosság biztonságának növelése.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy megértéssel fogadják az ideiglenes korlátozásokat, és lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá az ésszerű villamosenergia-felhasználáshoz.

