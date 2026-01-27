Vízszintemelkedés és jégzajlás várható Kárpátalja folyóin

Január 27–28-án Kárpátalja folyóin fokozatos vízszintemelkedésre lehet számítani. Az elmúlt éjszaka és a reggeli órák során több folyón jégzajlást figyeltek meg, a partok mentén jelentős jégtorlódások alakultak ki.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint január 27-én reggel a Tisza, a Borzsa és a Latorca alsó szakaszain továbbra is összefüggő jégtakaró volt megfigyelhető. A szakemberek előrejelzése szerint január 27–28-án a Tisza és a Latorca csapi szakaszán, valamint a Borzsa felsőremetei térségében a jégtakaró felszakadása és intenzív jégzajlás várható.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy helyenként jégtorlódások alakulhatnak ki, amelyek átmeneti vízszintemelkedést okozhatnak, ugyanakkor a víz várhatóan nem lép ki a medréből, a lakosság és az infrastruktúra biztonsága nincs veszélyben.

Kapcsolódó: Árvízhelyzet Kárpátalján: nyugodt a hidrológiai helyzet január 27-én reggel

Fotó: A Borzsa január 26-án Dolhánál (Dovhe).

Kárpátalja.ma