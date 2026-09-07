Vonat gázolt halálra egy idős férfit Szolyva közelében

Halálos vasúti baleset történt szeptember 6-án Szolyva közelében. Egy vonat elgázolt egy 72 éves férfit, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A mozdonyvezető az előzetes információk szerint vészfékezett, a gázolást azonban nem sikerült elkerülni.

Hanna Dan, a helyi hatóságok képviselője szerint a mozdonyvezető vallomása alapján a férfi váratlanul a vonat elé lépett. A tragédia pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Hanna Dan tájékoztatása szerint idén ez már a harmadik hasonló, nyilvántartásba vett eset a térségben.

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