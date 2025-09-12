Elindult az első közvetlen vonatjárat Ungvár–Budapest–Bécs útvonalon

Elindult az első, újonnan kiépített európai szabványú keskeny nyomtávú vasútvonalon közlekedő járat Ungvár–Budapest–Bécs útvonalon.

A vonatjáratot szeptember 12-én indította útra Kárpátaljáról Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára, Olekszandr Miscsenko, Ukrajna külügyminiszter-helyettese és Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője.

A 146-os számú járat ettől kezdve naponta közlekedik, lehetőséget adva arra, hogy az utasok átszállás nélkül jussanak el Ungvárról a magyar és az osztrák fővárosba. Korábban a csapi átszállás sokak számára kényelmetlen és időigényes volt, most azonban egységes európai standardok szerinti szolgáltatás várja az utazókat – áll Viktor Mikita közleményében.

A kezdeményezés egyszerre erősíti Ukrajna és az Európai Unió közötti infrastrukturális összeköttetést, valamint megkönnyíti a mindennapi közlekedést a határon átnyúló térségben.

