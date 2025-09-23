Baleset a lengyel határon: ukrán buszt gázolt el a vonat

A lengyel–ukrán határ közelében, a medikai határátkelőnél súlyos közlekedési baleset történt szeptember 21-én: egy ukrán rendszámú mikrobuszt elgázolt a vonat. A hírt a lengyel inPoland portál tette közzé.

A baleset a Medika Rozhondova vasútállomás közelében történt. A Mercedes Sprinter vezetője a vasúti átjáróra hajtott, amely nem rendelkezik sem jelzőlámpával, sem sorompóval, éppen abban a pillanatban, amikor a Przemyśl felé tartó vonat érkezett. A mozdonyvezető nem tudta elkerülni az ütközést, és a vonat nekihajtott a mikrobusznak.

A járműben a baleset idején csak a sofőr tartózkodott. A férfi eszméleténél volt, amikor a mentők a helyszínre érkeztek, és azonnal kórházba szállították. A sérült állapotáról jelenleg nincs további információ.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit és okait.

Kárpátalja.ma

Forrás: inpoland.net

Nyitókép: illusztráció