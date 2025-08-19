Zárjuk be az ablakokat éjszakára: megkezdődött a denevérek szezonális vándorlása

Augusztusban tömegesen repülnek a városokba, és téli búvóhelyet keresnek a denevérek – közölték a Denevér-rehabilitációs Központ szakértői.

A denevérek télen visszavonulnak, mivel ilyenkor a táplálékul szolgáló rovarok is kisebb számban fordulnak elő. Olyan búvóhelyet keresnek maguknak, ahol zavartalanul tölthetik a hidegebb évszakokat. Mikor téli álmot alszanak, a testhőmérsékletük megközelíti a levegő hőmérsékletét (akár 5-8 celsius fokra is lehűlhetnek), a légzésük és szívverésük nagyon lassúvá válik. Ha télen felriasztjuk az állatokat, akkor az végzetes is lehet, mivel felélhetik a hideg télre eltartalékolt zsír-felesleget, tehát lehetőség szerint tartózkodjunk ettől.

A vándorlás során a denevérek több száz kilométert is megtesznek, és gyakran váratlan helyeken állnak meg. Ha az ablakon nincs szúnyogháló, vagy akár egy apró rés is van a bukóra nyitott ablakban, az állat véletlenül bejuthat a lakásba.

Amennyiben berepül a lakásba, kíméletesen meg kell próbálni kitessékelni az ablakon keresztül, ha ez nem sikerül, akkor pedig egy lepedővel vagy egy törölközővel meg kell próbálni lefedni a denevért, és abban kíméletesen kivinni, majd elengedni. Arra azonban figyeljünk, hogy ne szorítsuk meg, ne nyomjuk össze.

Fontos megjegyezni, hogy a denevér harap, ha veszélyben érzi magát. Ha megharap minket a denevér, akkor forduljunk háziorvosunkhoz, és számítsunk rá, hogy oltási sorozaton fogunk átesni, hiszen veszettséget terjeszthet.

Kárpátalja.ma