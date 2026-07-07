Zivatarok és heves esőzések várhatók Kárpátalján
A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint július 8-án éjszaka és a reggeli órákban Kárpátalja területének nagy részén, valamint Ungváron is jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani.
A várható csapadékmennyiség 12 óra alatt elérheti a 15–29 millimétert, emellett helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A viharokat 15–20 m/s-os széllökések kísérhetik.
A meteorológiai szolgálat elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adott ki a várható veszélyes időjárási jelenségek miatt.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a viharos időszakban fokozott óvatossággal közlekedjenek, lehetőség szerint kerüljék a fák alatti parkolást és tartózkodást, valamint kísérjék figyelemmel az időjárás alakulását.
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