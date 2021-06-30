Угорщина закриває два КПП для українців

Згідно з указом, опублікованим у вівторок в “Угорському віснику”, уряд Угорщини запроваджує “тимчасове часткове закриття” кількох КПП на українсько-угорському кордоні. Йдеться про переходи “Косино-Барабаш” та “Дзвінкове-Лоня”.

Згідно з указом, підписаним міністром внутрішніх справ Шандором Пінтером, ці заходи запроваджуються “з метою запобігання ризику розповсюдження епідемій”.

Винятком перетин кордону є лише для тих мешканців Закарпаття, які планують їхати до Угорщини для безкоштовної вакцинації.

Тимчасове закриття кордону набере чинності 1 липня та завершиться 31 липня.

У тому ж указі зазначається, що всі іноземці, які проживають у прикордонній зоні, можуть вільно приїжджати з інших сусідніх країн до Угорщини для отримання вакцинації через всі діючі автомобільні та залізничні переходи.

У додатку до указу перелічено 23 пункти вакцинації, більшість з яких знаходяться у обласних лікарнях в Угорщині

Mukachevo.net

Holnaptól lezárják a barabási és a lónyai határátkelőt