A KMKSZ infrastrukturális fejlesztésben elért eredményei 2016-2020 között

Cikksorozatunk előző részeiben beszámoltunk a KMKSZ korábbi terveinek megvalósulásáról, a megyei tanács KMKSZ frakciójának tevékenységéről az úthálózat fejlesztésének az ügyében, legutóbb pedig a humanitárius segélyek lehetőségének hasznosításáról tudósítottunk.

Most Rezes Károly megyei képviselőt, a magyar frakció vezetőjét kérdeztük azzal kapcsolatban, hogy a megyei tanácsban milyen volt az együttműködés a közös magyar lista képviselői között, és ez milyen fejlesztések tekintetében hozott eredményeket.

– Képviselő úr, hogyan értékeli az elmúlt évek közös munkáját?

– Úgy gondolom, hogy nem csak az elmúlt időszak legsikeresebb választása volt az előző helyhatósági választás a kárpátaljai magyarok számára, de ezt követően is egy nagyon sikeres együttműködést tudhattunk magunkénak. Jó kommunikáció, egyező célok, közös motiváció jellemezte az elmúlt éveket, ami eredményekben is megmutatkozott.

– Milyen eredményekről tud beszámolni?

– Kollégáim, Orosz Ildikó elnök asszony, Barta József elnökhelyettes úr, valamint Gulácsy Géza képviselőtársam a korábbiakban már nyilatkoztak a 2017-es közös fejlesztési tervünkről, az azóta megvalósuló útfejlesztésekről, a rajtunk keresztül rászorulóknak eljuttatott állami humanitárius támogatásokról. Ezért én leginkább a köz- és szociális intézmények felújításait kívánom bemutatni.

A fejlesztések, amelyek iskoláknak, óvodáknak, kultúrházaknak, művészeti iskoláknak lettek megszavazva a frakció indítványai alapján, valamint egyéb külső források bevonásával, mintegy 41,4 millió hrivnyát tettek ki a 2016-2020 közötti időszakban. Az egyes években különböző lehetőségeink voltak. Valamikor inkább útfelújítás, valamikor pedig ingatlanfejlesztés tekintetében tudtunk több lehetőséget teremteni a magyarság számára. Mindig igyekeztünk régióspecifikusan reflektálni az igényekre. A támogatásokból azok az intézmények részesülhettek, amelyek fenntartói készen álltak azok fogadására, tehát rendelkeztek érvényes engedélyekkel, hivatalos tervdokumentációval, költségvetésekkel. Ezért is fontos, hogy minden szinten olyan képviselte legyen a magyarságnak, amelyik gazdaként képes cselekedni. Az ilyen közösségeket tudtuk támogatni, hogy befejezzék például a verbőci és gyulai óvodákat, sikerült a Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola történelmi épületének tetőcseréjére is forrást juttatni, s homlokzatát felújítani. A támogatások teljes köre munkánk eredményét tükrözi.

A KMKSZ frakció által különböző forrásokból támogatott projektek 2016-2020 között Projekt megnevezése Járás Érintett települések UAH-ban Óvoda részleges felújítása, területrendezés Ungvári 2019 Nagydobrony 1 714 320 Hozzájárulás a falusi kultúrház teljeskörű felújításához Munkácsi 2019 Fornos 1 304 143 Hozzájárulás falusi kultúrház teljeskörű felújításához Munkácsi 2018 Fornos 300 000 Hozzájárulás falusi kultúrház teljeskörű felújításához Munkácsi 2018 Fornos 337 104 Konyhai felszerelés vásárlása a Csongori Általános Iskolának Munkácsi 2017 Csongor 300 000 Konyhai felszerelés vásárlása a Csongori Általános Iskolának Munkácsi 2019 Csongor 400 000 Hozzájárulás a Csomai Középiskola teljeskörű felújításához Beregszászi 2019 Csoma 1 344 418 Bátyui Középiskola homlokzatának teljeskörű felújítása Beregszászi 2019 Bátyú 13 601 663 Kossuth Lajos 4. Sz. Középiskola homlokzatának teljeskörű felújítása Beregszászi 2019 Beregszász 499 610 Kossuth Lajos 4. Sz. Középiskola tetőszerkezetének felújítása Beregszászi 2017 Beregszász 500 000 Nagydobronyi Középiskola dísztermének felújítása és berendezése Ungvári 2018 Nagydobrony 827 526 Nagydobronyi Középiskola dísztermének felújítása és berendezése Ungvári 2016 Nagydobrony 150 000 A falusi művelődési ház tetőszerkezetének és fűtési rendszerének rekonstrukciója Ungvári 2019 Téglás 3 340 964 Téglási Kultúrház teljeskorű felújítása és fűtési rendszerének felújítása és átalakítása energiatakarékos módon Ungvári 2018 Téglás 3 714 693 A téglási óvoda víztisztító rendszerének cseréje Ungvári 2016 Téglás 125 000 A kultúrház teljeskörű felújítása Ungvári 2018 Tiszaásvány 529 987 A Szürtei Középiskola rekonstrukciója vizesblokkok kialakításával Ungvári 2019 Szürte 1 600 964 A Szürtei Középiskola rekonstrukciója vizesblokkok kialakításával Ungvári 2018 Szürte 1 330 183 Nagybégányi községháza tetőszerkezetének felújítása Beregszászi 2017 Nagybégány 200 000 Nagybégányi községháza tetőszerkezetének felújítása Beregszászi 2017 Nagybégány 150 000 Nagybégányi községháza tetőszerkezetének felújítása Beregszászi 2016 Nagybégány 400 000 Óvodafelújítás Verbőcön Nagyszőlősi 2017 Verbőc 364 000 Nevetlenfalúi Középiskola részleges felújítása Nagyszőlősi 2017 Nevetlenfalú 181 000 Csomai Kultúrház tetőszerkezetének felújítása Beregszászi 2017 Csoma 663 716 Csomai Kultúrház tetőszerkezetének felújítása Beregszászi 2018 Csoma 500 800 A Csomai Középiskola tetőszerkezetének felújítása Beregszászi 2017 Csoma 521 300 A Csomai Középiskola fűtési rendszerének felújítása Beregszászi 2016 Csoma 95 000 Csomai óvoda fútőházának rekonstrukciója Beregszászi 2016 Csoma 250 000 Halábori iskola tatarozása Beregszászi 2016 Halábor 50 000 Óvoda felújítása Beregszászi 2016 Halábor 120 000 Óvoda felújítása Beregszászi 2016 Hetyen 55 000 Beregszászi 19-es óvoda felújítása Beregszászi 2016 Beregszász, N19 1 000 000 Óvoda építése Nagyszőlősi 2016 Gyula 700 000 Gyulai Kulturház homlokzatának felújítása Nagyszőlősi 2018 Gyula 387 000 Óvoda építése Nagyszőlősi 2017 Verbőc 500 000 Óvoda építése Nagyszőlősi 2016 Verbőc 300 000 Művészeti iskola felújítása Beregszászi 2016 Kaszony 30 000 Óvoda tetőszerkezetének teljes felújítása Beregszászi 2016 Csonkapapi 170 000 Rendelő teljeskörű felújítása Beregszászi 2016 Beregújfalu 400 000 Sportpálya kialakítása Beregszászi 2016 Bátyú 190 000 Községháza felújítása Beregszászi 2016 Som 101 100 Községháza felújítása Nagyszőlősi 2016 Tiszakeresztúr 150 000 Magasfeszültségű villanyvezeték áthelyezése a Korsmezei óvoda mellől Rahói 2016 Körösmező 42 600 Kultúrház felújításának befejezése Beregszászi 2016 Zápszony 189 400 Sportpálya építése Beregszászi 2018 Zápszony 640 000 Sportpálya építése Nagyszőlősi 2018 Nevetlenfalú 640 000 Ukrán-magyar szaktanterem felszerelése az UNE nemzetközi kapcsolatok karán Ungvári 2016 Ungvár 100 000 Técsői Líceum sportpályája Técsői 2016 Técső 100 000 Feketeardói Középiskola nyílászáróinak cseréje Nagyszőlősi 2017 Feketardó 300 000 Összesen 41411491

Természetesen ezek a finanszírozások nem minden esetben jelentettek teljeskörű felújítást, illetve az adott község önkormányzatával, továbbá nem állami források bevonásával lehetett egy projektet sikeresen befejezni. Mégis úgy gondolom, hogy az egyes településeink életterét gazdagították, az oktatás színvonalában, a kulturális élet javulásában szerepet játszottak.

– Tehát az eredmények tükrében továbbra is fontosnak látja a magyar képviseletet a megyei tanácsban?

– Ez egyértelmű. Több lábon kell állnunk, s mint teljesjogú ukrán állampolgárok minket, magyar nemzetiségű embereket is megilletnek azok a jogok, mint minden más polgárát ennek az országnak. Viszont nekünk ezért tennünk kell, mert nem fog a sült galamb a szánkba repülni, a források szűkösek és csak azok a közösségek tudnak hozzájutni, akiknek van megfelelő lobbierejük, politikai képviseletük a döntéshozásban. Ezért mi a következő időszakban is mindent meg fogunk tenni, de ehhez most a választóknak is van feladata. Mégpedig az, hogy minél nagyobb arányban szavazzanak a magyar listára mind megyei, mind járási szinten és juttassák helyzetbe kistérségek vonatkozásban is azokat a megbízható magyar jelölteket, akik magyar pártokat képviselnek.

Pataki Gábor

közgazdász, Rákóczi-főiskola oktatója