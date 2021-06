Áder: meg kell őrizni a sokféleséget a világ nemzetei javára

Meg kell őrizni a nyelvi, kulturális sokféleséget a világ minden nemzete javára – mondta Áder János köztársasági elnök a Finnugor Világkongresszuson tartott beszédében.

Az államfő felidézte: az Orosz Föderációban élő finnugor népek kezdeményezésére a Komi Köztársaság fővárosában tartott első világkongresszus jó szándékú, egymással rokoni kapcsolatban álló nemzetek békés együttműködéséből született. Az összefogáshoz az alapot az egymás iránti bizalom szolgáltatta – tette hozzá.



Közölte: Magyarország örömmel csatlakozott az együttműködéshez “a rokonságon túl a sorsközösség okán is”, hiszen magyarok milliói élnek már száz éve kisebbségi sorban.



Kitért rá: az Európában beszélt csaknem 90 nyelv közül mindössze 37 a hivatalos, és a kontinens lakói közül mintegy 100 millióan tartoznak különféle nyelvi, etnikai kisebbségi közösségekhez. “A kisebbségi lét magában hordozza emberi létezésünk egyik nagy ellentmondását: miközben vágyunk rá, hogy csatlakozhassunk a többséghez, ugyanakkor azt is kívánjuk, ismerjék el és becsüljék meg egyediségünket” – fogalmazott.



Megjegyezte: a jelenleg 27 tagállamot számláló Európai Unió elviekben értékként tekint a sokszínűségre, amit a közösség jelmondata így fejez ki: egység a sokféleségben.



Áder János elmondta: az elmúlt 29 évben számtalanszor megtapasztalták, hogy mennyi jó származhat a finnugor népek együttműködéséből.



Hangsúlyozta: büszke arra, hogy Magyarország is tagja a Finnugor Népek Világkongresszusának, amelyben minden résztvevő egyformán hallathatja hangját, hiszen minden nemzetnek egy szavazata van. Ebben a szervezetben a különféle népek egyenrangú partnerei egymásnak, és “a bizalomra épített, barátságos együttműködésünknek nemcsak múltja, hanem jövője is van” – vélekedett.



Az államfő azt kérte, “őrizzük meg ezt a nyelvi, kulturális sokféleséget nemcsak a finnugor népek, de a világ minden nemzete javára”.

Forrás: MTI