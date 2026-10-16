António Costa: nincs itt az ideje az Ukrajnának nyújtott támogatás csökkentésének

Nincs itt az ideje az Ukrajnának nyújtott támogatás csökkentésének, ahogy az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók enyhítésének sem, éppen ellenkezőleg: az Európai Uniónak fokoznia kell a támogatást és az Oroszországra nehezedő nyomást – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben pénteken.

Costa, aki Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen érkezett az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőit magában foglaló Európai Tanács találkozójának második munkanapjára, hangsúlyozta:

„üzenetünk nagyon egyszerű”, az Európai Unió Ukrajnának nyújtott támogatása továbbra is rendíthetetlen marad.

Ez – mint kiemelte – elengedhetetlen ahhoz, hogy Oroszország valódi tűzszünetet fogadjon el, tárgyalóasztalhoz üljön, és véget vessen a háborúnak.

Forrás: MTI

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