António Costa: az orosz agresszió nem arathat győzelmet

António Costa, az Európai Tanács elnöke elítélte az Ukrajna energiarendszerét és polgári infrastruktúráját sújtó újabb orosz támadást.

Costa az X közösségi oldalon írt bejegyzésében kiemelte, hogy a polgári célpontokat érő állandó és szándékos csapások elfogadhatatlanok. A tanácselnök az energiarendszert ért támadásokat az ukrán nép megfélemlítését célzó cinikus kísérleteknek tartja.

António Costa biztosította Ukrajnát az Európai Unió feltétlen támogatásáról, ami többek közt az áramhálózat helyreállítását és védelmét célozza.

„Az orosz agresszió nem arathat győzelmet. Támogatunk minden olyan erőfeszítést, amely átfogó, igazságos és tartós békét kíván elérni Ukrajna számára”

– zárta gondolatait.

Időközben kilencre nőtt március 7-ei harkivi orosz rakétatámadás halálos áldozatainak száma.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/Purger Tamás

Forrás: Jevropejszka Pravda