Az EU tovább növeli az Oroszországra nehezedő nyomást

Az Európai Unió tovább növeli az Oroszországra nehezedő nyomást, és üdvözlendő az ír uniós elnökség elkötelezettsége, hogy a jövő hétre megállapodás szülessen a 21. szankciós csomagról – jelentette ki Maros Sefcovic uniós biztos szerdán Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén.

A júniusi EU-csúcs zárónyilatkozatát tárgyaló vita keretében a biztos hangsúlyozta: 2024 decembere óta először mind a 27 tagállam egyhangú nyilatkozatot fogadott el Ukrajnával kapcsolatban, ami fontos lépés az EU egységének helyreállításában, és a Kijev melletti határozott és tartós támogatás tekintetében.

MTI

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