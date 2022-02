Babják Zoltán: közösségünk a konstruktív együttműködés kiváló példája

A Beregszászi Művelődési Ház felújításának részleteit jelentették be február 18-án. Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere a bejelentést követően így nyilatkozott szerkesztőségünknek:

– Jelenleg a tervezési folyamatban vagyunk. A tervezés azután tudott megkezdődni, hogy önkormányzatunk a magyar kormány segítségével visszavásárolta a szomszédos ingatlanokat, a földterületet és építményeket is. Ezeket a földterületeket egyesítjük a művelődési ház területével, és erre készül el majd az új terv, amely valószínűleg csak év végére lesz kész. Ezek után látjuk majd a költségvetést is. Az építkezés Magyarország, valamint az ukrán kormány anyagi támogatásával valósul meg. Én abban vagyok érdekelt, hogy a munkálatok időben befejeződjenek a kezdés után egy éven belül. Csúszások mindig lehetnek, de bízom benne, hogy 2024-re gyönyörű kulturális központja lesz a Beregszászi kistérségnek, s ezzel együtt Kárpátaljának is.