Costa: ideje, hogy Oroszország befejezze az Ukrajna elleni háborút
Az EU nagyon egyértelmű üzenetet küld Oroszországnak: itt az ideje befejezni az Ukrajna elleni háborút – jelentette ki az Európai Tanács elnöke szerdán Luxembourgban.
Luc Frieden miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján António Costa kiemelte: a megfelelő utat nem a további eszkaláció és az agresszív magatartás kiterjesztése jelenti más országokra.
Hangsúlyozta, hogy a háború és az eszkaláció nem vezet békéhez, mivel ahhoz tűzszünetre, valamint arra van szükség, hogy Oroszország komoly készséget mutasson a tárgyalások megkezdésére. Emlékeztetett arra is, hogy a konfliktus Ukrajnában már több ideje tart, mint annak idején az első világháború.
MTI
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →