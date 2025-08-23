Trump: az orosz-ukrán konfliktus rendezése nehezebb, mint gondoltam

Donald Trump két héten belül dönt arról, hogy két lehetőség közül milyen irányban lép tovább az ukrajnai háborút illetően. Az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt pénteken.

Donald Trump újságírók kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy két hét múlva döntést hoz.

„Ez egy nagyon fontos döntést lesz arról, hogy lesznek-e súlyos szankciók, vagy súlyos vámok, vagy mindkettő, vagy semmit nem teszünk, hanem azt mondjuk, a ti harcotok”

– fogalmazott az elnök.

Kifejtette, hogy döntése a két oldal hozzáállásán is múlik.

„Meglátom majd, hogy kinek a hibája és melyek az okok” – fejtette ki az elnök.

Donald Trump a Munkácson amerikai befektetésből épült elektronikai üzemet ért csütörtöki orosz rakétatámadás kapcsán feltett kérdésre azt mondta, hogy egyáltalán nem örül neki, hozzátéve, semminek nem örül, aminek köze van ehhez a háborúhoz.

Az elnök ismét elismerte, hogy az orosz-ukrán konfliktus rendezése nehezebb, mint gondolta, és megjegyezte, „azt gondoltam, hogy mostanra már megoldjuk, de rengeteg ott a gyűlölet”.

Forrás: mti.hu

Nyitókép: Donald Trump. Forrás: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz