Az Egyesült Államok az ukrajnai háború további elhúzódására számít, emiatt az Ukrajnának szánt hosszú távú európai támogatás fenntartását sürgette Donald Trump elnök kormányzatának képviselője a kijevi vezetést támogató országok virtuális miniszteri ülésén kedden.

Az amerikai hadügyminisztérium képviseletében Elbridge Colby államtitkár azt mondta: „fel kell készülnünk egy elhúzódó konfliktusra és arra, hogy Ukrajna szükségletei fennmaradnak a következő hónapokban és években”. Állítása mellett azzal érvelt, hogy Oroszország „újraépíti” erőit és védelmi ipari kapacitásait.

Részleteket nem említve megjegyezte, hogy az Ukrajnát támogató országoknak felkészültnek kell lenniük „további, reálisan lehetséges vészhelyzetekre is”.

Az elhúzódó háború valósága „még fontosabbá teszi, hogy Európa fenntartsa támogatását Ukrajna felé, és ezzel egy időben felgyorsítsa saját újrafegyverkezését, valamint újraiparosítását” – mondta az amerikai kormánytag.

A Pentagon képviselője kifejtette, hogy „Európának mindenekelőtt folytatnia kell és ahol szükséges, növelnie Ukrajna azonnali harctéri igényeinek támogatását”, és emellett saját védelmi szükségleteit is ki kell elégítenie, ami további beszerzéseket igényel nagyobb mennyiségben.

Az ukrajnai fegyverszállításokkal kapcsolatban Elbridge Colby úgy vélekedett, hogy jól működik a kidolgozott eljárás Ukrajna amerikai fegyverekkel való ellátására, aminek keretében az amerikai hadieszközökért a NATO-szövetségesek fizetnek.

Ugyanakkor közölte, hogy az Egyesült Államok célja a tartós béke, aminek érdekében minden erőfeszítést támogat.

Az ukrajnai védelmi kontaktcsoport 36. ülésén Mark Rutte NATO-főtitkár aláhúzta, hogy Ukrajna támogatásának folytatódnia kell, és arra sürgetett minden szövetségest, hogy fokozza erőfeszítéseit.

Megerősítette, hogy a NATO-szövetségesek és partnerek által kifizetett amerikai fegyverek szállítása zökkenőmentes, köztük az Ukrajna számára legszükségesebb légvédelmi eszközöké is.

A kontaktcsoport ülését vezető Wes Streeting brit védelmi miniszter arról beszélt, hogy Ukrajnának jelenleg 300 amerikai Patriot-rakétára van szüksége a partnerek készleteiből, valamint további 500 levegő-levegő elfogórakétára és 2 milliárd dollárra drónok gyártásához.

Forrás: MTI

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