Rendkívüli ülést tart az ENSZ Biztonsági Tanácsa az Oresnyik bevetése miatt

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa január 12-én rendkívüli ülést tart, hogy megvitassa a legutóbbi Ukrajna elleni nagyszabású támadást. Mint arról beszámoltunk, január 9-én az orosz hadsereg több más csapásmérő eszközzel együtt az Oresnyik névre keresztelt közepes hatótávolságú ballisztikus rakétáját is bevetette.

A rendkívüli ülés híréről Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter számolt be az X közösségi oldalon.

„Sürgős kérésünkre reagálva, amelyet Oroszország Ukrajna elleni támadásai és egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta bevetése kapcsán fogalmaztunk meg, az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart január 12-én, kijevi idő szerint 22:00 órakor”

– írta a külügyminiszter.

Mint fogalmazott, az ülésen az ENSZ Alapokmányának Oroszország általi súlyos megsértését vizsgálják majd. Az ukrán fél felszólítja a Biztonsági Tanács tagjait, hogy lépjenek fel egységesen az agresszió megállítása, a civilek védelme érdekében, és támogassák Ukrajna szuverenitását.

Andrij Szibiha szerint az orosz támadások aláássák a nemzetközi biztonságot, és semmibe veszik az Egyesült Államok, az európai országok és más partnerek béketeremtő erőfeszítéseit.

„A nemzetközi közösségnek azonnal cselekednie kell az elszámoltathatóság biztosítása, az agresszorra nehezedő nyomás fokozása és a tartós béke helyreállítása érdekében”

– tette hozzá.

Egyes elemzők szerint az Oresnyik rakéta nyugat-ukrajnai bevetésével Oroszország Európát és az Egyesült Államokat kívánta elrettenteni. Mint ismeretes, az elmúlt napokban Amerika és a tettre készek koalíciója közel került a megállapodáshoz az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák kérdésében, melynek részeként európai haderő ukrajnai telepítését is tervezik. Elemzők véleménye szerint az atomtöltet hordozására is képes Oresnyik kilövésével Moszkva ezekre a tervekre reagált.

Kárpátalja.ma

Forrás: bukvy.org

Nyitókép: Facebook/Andrij Sybiha

Kapcsolódó: