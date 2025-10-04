Fedinec Csilla új Ukrajna-monográfiájának bemutatója Budapesten

A 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon mutatta be legújabb monográfiáját a kárpátaljai származású dr. Fedinec Csilla, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontjának vezető munkatársa. A budapesti Gondolat Kiadónál megjelent mű címe Ukrajna, nacionalizmus, kisebbségek – Etnopolitikai és parlamenti képviselet Gorbacsov utolsó éveitől a második Trump-korszakig. Az eseményről Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége osztott meg információkat.

A szerző munkájában bemutatja az ukrán állam és kisebbségei közötti kapcsolatok fejlődésének több mint harminc éves történetét, és elemzi a nemzetközi politika e téren is megmutatkozó hatásait. Olyan, a mai Ukrajna társadalmi és politikai változásainak megértéséhez szükséges fogalmakat és jelenségeket vizsgál, mint az Azov ezred, a banderizmus, a posztkolonializmus, vagy a „jó oroszok” dilemmája.

A könyvbemutatót dr. Gyurcsík Iván, Magyarország egykori varsói nagykövete, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa moderálta.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége

