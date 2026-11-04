Ferenc Viktória: a kisebbségi jog nem lehet politikai alku tárgya

A jogállamiság, az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartása nem lehet politikai alku tárgya – jelentette ki Ferenc Viktória, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerdán azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság ismertette a 2026-os uniós bővítési csomagot.

Az MTI-hez eljuttatott közleményében Ferenc Viktória kiemelte: a bővítés csak akkor lehet sikeres, ha továbbra is az érdemalapúság elvén nyugszik.

„A nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása nemcsak uniós elvárás, hanem Ukrajna nemzetközi kötelezettsége és alkotmányos vállalása is” – fogalmazott.

Felhívta a figyelmet arra, hogy 2017 óta számos korábban biztosított kisebbségi jog szűkült. Kilenc évvel később, az októberben elfogadott új törvénymódosítás előrelépést jelent ugyan, de önmagában – mint fogalmazott – „nem elegendő, nem fed le minden területet”. A korábban korlátozott jogokat maradéktalanul helyre kell állítani, és azok gyakorlati érvényesülését is szavatolni kell – szögezte le.

Az EP-képviselő aggodalmát fejezte ki az Ukrajnában tapasztalható kényszersorozások, a katonai szolgálattal összefüggő bántalmazások és az ezekhez kapcsolódó halálesetek kapcsán, majd úgy fogalmazott: „egy tagjelölt országtól elvárjuk az emberi jogok következetes védelmét még háború idején is”.

Forrás: MTI

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