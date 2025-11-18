Von der Leyen: 2026 végére befejeződhet az ukrajnai háború

Az Európai Bizottság jelenleg azzal számol, hogy az ukrajnai háború 2026 végére lezárulhat, és erre alapozza Ukrajna 2026-2027-es pénzügyi támogatási tervét – a Jevropejszka Pravda ukrán hírportál ismertetése szerint ez derül ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által az uniós vezetőknek küldött hétfői levélből.

Von der Leyen a levélben figyelmeztetett: Ukrajna még akkor is jelentős finanszírozási hiánnyal szembesül majd, ha a harcok az említett időpontig lezárulnak, és az EU, valamint nemzetközi partnerei teljesítik korábbi támogatási vállalásaikat.

„Ukrajna finanszírozási hiánya jelentős. Az IMF előrejelzései szerint – feltéve, hogy a háború 2026 végén véget ér, és figyelembe véve az EU, a tagállamok és a nemzetközi partnerek által ígért támogatásokat – Ukrajna továbbra is hatalmas hiánnyal fog szembesülni, amelyet új finanszírozás nélkül nem lehet áthidalni„

– írta von der Leyen.

Az Európai Bizottság elnöke rámutatott, hogy az új támogatási konstrukciónak négy alapfeltételnek kell megfelelnie: a forrásoknak legkésőbb 2026 második negyedének elején rendelkezésre kell állniuk; a finanszírozás nem járhat újabb költségvetési teherrel Ukrajna számára; a csomagnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodjon az ország változó gazdasági és védelmi szükségleteihez; valamint biztosítani kell a támogatás terheinek méltányos megosztását a nemzetközi partnerek között.

Az Európai Bizottság becslése szerint Ukrajnának 2026-ban több mint 71 milliárd euró külső forrásra lesz szüksége, ebből több mint 51 milliárd eurót katonai célokra fordítanának. A levél kitér arra is, hogy a zárolt orosz állami vagyonok felhasználása továbbra is lehetséges opció Kijev támogatására, ám az erről szóló végleges döntést 2025 decemberében hozhatják meg az uniós vezetők.

Fotó: UNIAN

MTI