Kacska: Kijev döntést készít elő a nemzeti kisebbségekről

Ukrajna kidolgozott egy cselekvési tervet az Európai Unió tagállamaira vonatkozó nemzeti kisebbségi követelményeknek megfelelően, és már zajlik a vonatkozó intézkedések végrehajtása is. Ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország érdekeit – számolt be Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes szerdán újságíróknak a „Jogállamisági útiterv: egy évvel az elfogadás után” című fórumon az RBK-Ukrajina hírportál beszámolója szerint.

Az európai és euroatlanti integrációért felelős kormányfőhelyettes szavai szerint ezen a héten alakult meg az új magyar kormány, így Ukrajna számára van egy „időablak”, amely lehetőséget ad arra, hogy mindenkivel megértesse: az első európai uniós tárgyalási klaszter megnyitása Magyarország álláspontja szerint is előnyös a nemzeti kisebbségek védelme szempontjából.

„Létezik egy megfelelő mérce a nemzeti kisebbségek tiszteletben tartására az Európai Unió tagállamaival szemben támasztott követelményekben. Van egy cselekvési terv, amelyet ezzel az útitervvel együtt dolgoztunk ki, és zajlanak a nemzeti kisebbségeket érintő intézkedések. Ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország minden érdekét”

– mutatott rá Kacska.

Megjegyezte, komoly remény van arra, hogy az új magyar kormány megalakulásával megkezdődhet a munka. „Sok olyan dátum van a naptárban, amikor a szükséges döntések meghozhatók. Ezért valóban úgy gondoljuk, hogy a Coreper szintjén, vagyis az EU-tagállamok állandó képviselőinek szintjén sor kerülhet mind a hat tárgyalási klaszter sürgős jóváhagyására” – jelentette ki.

Reményét fejezte ki, hogy ez május 26-án megtörténik, egyúttal hozzátette, hogy „nem nagy probléma” az sem, ha csupán június 16-án lesz meg. „Ahhoz azonban, hogy fenntartsuk a politikai egységet és szolidaritást, nagyon fontos, hogy az Európai Unió meghozza ezeket a döntéseket, majd a ciprusi EU-elnökség végéig közösen lezárjuk a folyamatot” – hangsúlyozta az ukrán politikus.

Nyitókép: Maxym Marusenko/NurPhoto/AFP

MTI