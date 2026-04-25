Kaja Kallas: az EU már a 21. szankciós csomagon dolgozik

Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik – jelentette be pénteken Kaja Kallas, a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az uniós vezetők ciprusi informális tanácskozása előtt, egy nappal azután, hogy az EU jóváhagyta a 20. szankciós csomagot.

Keményen dolgozunk azon, hogy haladjunk tovább a szankciók 21. csomagjával is – mondta Kallas újságírók előtt.

Hozzátette: ezzel azt a világos üzenetet akarják küldeni Oroszországnak, hogy hiába vár arra, hogy az unió feladja. Továbbá azt is egyértelműen jelzik Moszkvának, hogy Ukrajna fontosabb az EU-nak, mint neki, és továbbra is támogatni fogják.

Forrás: hirado.hu

