Szeptember 7. az ukrán katonai hírszerzés és felderítés napja

A mai napon Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka köszöntötte a katonai hírszerzés és felderítés területén dolgozókat szakmai ünnepük alkalmából.

„Ukrán hírszerző tisztek ezrei dolgoznak éjt nappallá téve a fonton és a hátországban, hogy Ukrajna számára nélkülözhetetlen eredményeket érjenek el. Munkájuk során fontos információkat gyűjtenek az ellenségről, és ezek birtokában le is számolnak velük.” – írta a Telegram-csatornáján megjelent bejegyzésben.

Mint fogalmazott, az ukrán hírszerző tisztek harci tapasztalatát és bátorságát az ország nyugati partnerei is nagyra értékelik. Ők is példaértékűnek tartják a kiképzés színvonalát, az ukrán hírszerzők páratlan gondolkodásmódját és a rájuk bízott feladatok hatékony teljesítését.

Bizakodva jelentette ki, hogy eljön még az az idő, amikor nyilvánosság elé kerülhet az ukrán hírszerzők minden kiemelkedő művelete, amely meghiúsította az orosz hadsereg terveit.

Megemlékezett továbbá az Ukrajna függetlenségéért életüket áldozó katonai hírszerzőkről. Véleménye szerint az ő áldozatuk is az ukrán nép szabadságának záloga.

Kárpátalja.ma

Forrás: Telegram/Olekszandr Szirszkij

Nyitókép: armyinform.com.ua