Kijevnek fontos, hogy Biden kiállt Ukrajna szuverenitása mellett

Kijevnek az a fontos, hogy Joe Biden amerikai elnök a Vlagyimir Putyin orosz államfővel szerdán Genfben tartott csúcstalálkozóján kiállt Ukrajna szuverenitása és területi egysége mellett, továbbá új megközelítésben tett említést a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus rendezését célzó minszki megállapodások végrehajtásáról is – jelentette ki csütörtökön Mihajlo Podoljak, az elnöki iroda vezetőjének tanácsadója az UNIAN hírügynökségnek.



A tisztségviselő kiemelte, hogy a két elnök találkozója részben meghatározta a nemzetközi politika, valamint a Washington és Moszkva közötti kétoldalú kapcsolatok helyzetét. Véleménye szerint óriási ideológiai különbség van a két ország között, ami a globális biztonságot tekintve, további párbeszédet igényel. A legfontosabb témákat szerinte csak kinyilatkoztatások formájában érintették.



Podoljak meglátása szerint az amerikai elnök számára ez a csúcstalálkozó az alapvető álláspontok kifejezésére szolgált. “Amerika visszatér a globális menetrendhez. Visszatér a mélyebb együttműködésre európai szövetségeseivel. Az Egyesült Államok egyértelműen kimondja, milyen következményekkel jár Oroszország számára ha ellene vagy partnerei ellen destruktív lépéseket tesz. Ugyanakkor azt is felvázolta, milyen problémákat tudnak együtt megoldani” – fejtette ki a tanácsadó.



Szavai szerint ami Ukrajna számára fontos, hogy Biden egyértelműen kiált Ukrajna szuverenitása és területi egysége mellett. Megemlítette a minszki megállapodásokat is, de más megfogalmazásban: meg kell erősíteni a diplomáciai erőfeszítéseket a végrehajtásuk érdekében. “Ez fontos, mert ez kissé új megközelítést jelent. A valóság némileg eltér attól, mint ami volt akkoriban, amikor megfogalmazták a minszki megállapodásokat, és meghatározták bennük a végrehajtás sorrendjét és logisztikáját. Vagyis ha nem is hangzott el közvetlenül, de szó van a korszerűsítés bizonyos igényéről” – magyarázta Podoljak.



A tanácsadó emlékeztetett arra, hogy az ukrán fél aktívan dolgozott minden szinten a minszki megállapodások “megfelelőbb” olvasatán, így Biden szavai gyakorlatilag Kijev álláspontjának a támogatását tükrözték.



“Jelzésértékű, hogy Oroszország elnöke mennyire másképp kommentálta ezt. Valójában először ismerte el nyilvánosan, hogy elutasít minden javaslatot arra vonatkozóan, hogy a minszki megállapodások a valóságban miként valósíthatók meg, és csak azok politikai részének végrehajtását követeli. Vagyis az Oroszországi Föderáció vezetését csak az érdekli, hogy miközben folytatódik a megszállás, választásokat rendezzenek Donyeckben és Luhanszkban, és rögzítsék az úgynevezett +különleges státusát+ a megszállt területeknek. Ugyanakkor teljesen figyelmen kívül hagyják a biztonsági kontextust. Ez nem logikus. És nagyon jó, hogy ezt a megközelítést a világközösség, így az Egyesült Államok sem igazán támogatja, amint arról tegnap megbizonyosodtunk” – összegezte az ukrán tanácsadó.

Forrás: MTI