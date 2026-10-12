A Sárosoroszi Római Katolikus Egyházközség köszönetnyilvánítása

A Sárosoroszi Római Katolikus Egyházközség ezúton fejezi ki hálás köszönetét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a támogatásért, amelynek köszönhetően 2026. szeptember 5-én megrendezhettük családi napunkat, valamint október 3-án annak keretében az élményfestészetet.

A támogatás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy közösségünk számára tartalmas, örömteli és értékteremtő programokat valósíthassunk meg, amelyek erősítették az összetartozást és maradandó élményt nyújtottak kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Hálásan köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását, amely lehetővé tette e közösségi programok megvalósulását!

Sárosoroszi Római Katolikus Egyházközség

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