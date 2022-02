Moszkva nem utasítja el eleve Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójának lehetőségét, és készen áll majd erre, ha ez segít átvágni a délkelet-ukrajnai helyzet gordiuszi csomóját – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában.

Megjegyezte ugyanakkor: ilyen találkozóval kapcsolatban meg kell határozni, hogy milyen célt szolgál, és milyen eredményt várnak tőle.

Peszkov cáfolta a Financial Times című brit lap értesülését, miszerint Putyin és Emmanuel Macron francia elnök között alku született az Ukrajna körüli feszültség csökkentéséről. A szóvivő szerint “lehetetlen” lett volna Moszkvának és Párizsnak megállapodnia az ügyben, mert a NATO-ban nem Franciaországé a vezető szerep.

Az Ukrajna esetleges semlegessé válásával kapcsolatban azt mondta, hogy ez Kijev álláspontjától függ, és korai még erről beszélni. Rámutatott, hogy az ukrán alkotmány és az ország doktrinális dokumentumai éppen ennek az ellenkezőjéről szólnak. Párizs illetékességébe utalta annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy Macron a Putyinnal folytatott hétfői tárgyalások során felvetette-e Ukrajna “finlandizálódásának” – Finnország mintája alapján semleges állammá alakításának – gondolatát.

“Macron kezdeményezéseivel kapcsolatban a francia félhez kell fordulni, nem hozzánk. És persze még mindig minden magától Kijevtől függ. Ezért miért beszélnénk most erről? Várjuk meg, hogy mi történik (Macron tárgyalásain) Kijevben” – hangoztatta.

Peszkov emlékeztetett Putyin szavaira, miszerint Macron több elképzelése reális alap lehet az ukrajnai rendezésért teendő közös lépésekhez. Megjegyezte, hogy az orosz és a francia elnök megállapodott: Macron kijevi látogatását követően telefonon beszélnek majd egymással. A tervezett eszmecsere időpontját nem nevezte meg.

Fontosnak nevezte az Ukrajna körül létrejött feszültség csökkentését, amelynek további növekedéséért azokat a nyugati országokat okolta, amelyek katonákat és hadfelszerelést küldenek az Oroszországgal szomszédos országba.

Peszkov szerint az Oroszország által igényelt jogi biztonsági garanciák ügye “nyitott” és a “legfontosabb” kérdés marad, és Moszkva nem érzi úgy, hogy a Nyugat hajlandó lenne figyelembe venni az aggályait. Mint mondta, egyelőre nem kitapinthatók a kérdés megoldásának útjai.

A szóvivő “nagyon konstruktívként” jellemezte a Putyin és a Macron között kialakult viszonyt. Mint mondta, a Kreml fel volt készülve arra, hogy a két vezető párbeszéde elhúzódhat. Az orosz médiában kedden megjelent összesítések szerint az elnökök csaknem hat órán keresztül tárgyaltak. Peszkov szerint a közös sajtótájékoztató után is elbeszélgettek mintegy 20 percet.

Peszkov bejelentette, hogy az orosz elnök csütörtökön fogadja majd kazah hivatali partnerét, Kaszim-Dzsomart Tokajevet. Megerősítette, hogy Putyin Törökországba készül, de a konkrét dátumról egyelőre nem született megállapodás.

