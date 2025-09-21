Kuleba: Ukrajnának meg kell nyitnia a kapuit a bevándorlók előtt
Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere szerint a 18 és 22 éves fiatal férfiak távozása Ukrajnából messzemenő negatív következményekkel jár.
„Ukrajna negatív demográfiai dinamikában van, és ez már a háború előtt is a legrosszabb volt Európában”
– nyilatkozta Kuleba a Novini.Live tájékoztatója szerint.
A volt külügyminiszter véleménye szerint az államnak valószínűleg meg kell nyitnia a határait a bangladesi, nepáli, indiai, fülöp-szigeteki és vietnámi bevándorlók előtt.
„Sok idős lakosunk lesz, akik, mondjuk úgy, hogy improduktívak. A nyugdíjkorhatár emelése rendkívül nehéz lesz, mert a fiatalok tüntetésekre, a nagyszülők pedig választásokra járnak… Biztosan tudom, hogy csak azokra számíthatunk, akiknek szükségük van erre az országra, és akik továbbra is készen állnak az újjáépítésére”
– szögezte le Dmitro Kuleba.
Az ukrán kormány augusztus végén határozott arról, hogy engedélyezik a 18 és 22 év közötti férfiak számára a határátlépést a hadiállapot ideje alatt. Ennek értelmében augusztus 28-tól a 22 év alatti férfiak szabadon elhagyhatják az országot.
Nyitókép: Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter. Forrás: tsn.ua
