Macron: Putyinon múlik az amerikai-orosz csúcstalálkozó

Lehetséges a csúcstalálkozó megtartása Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között az ukrajnai háború elkerülésére, de ahhoz, hogy megvalósuljon, az orosz félnek kell döntenie – jelezte hétfőn a francia elnöki hivatal.

“A párbeszéd feltételei jelenleg megvannak. Lehetséges a csúcstalálkozó az érdekelt felek részvételével, és a találkozó napirendjének összeállítása” – közölte az Elysée-palota. “Most Putyinnak kell döntenie. Megvan rá a lehetőség” – tette hozzá az elnöki forrás, miután Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő úgy vélte, hogy korai még Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök csúcstalálkozójáról beszélni.

A francia elnökség vasárnap este számolt be arról, hogy mind Biden, mind Putyin elfogadta a csúcstalálkozó gondolatát, és közölte, hogy a tárgyalásokat ezután kiterjesztik az ukrán válságban érintett “összes félre”, azzal a feltétellel, hogy Oroszország nem támadja meg szomszédját. A bejelentésre azt követően került sor, hogy Emmanuel Macron kétszer beszélt az orosz elnökkel és egyszer Bidennel.

Az orosz és az amerikai diplomácia vezetője, Szergej Lavrov és Antony Blinken csütörtökön Genfben terveznek tanácskozást a feltételekről – emlékeztetett Párizs.

Emmanuel Macron egyik tanácsadója ugyanakkor az AFP francia hírügynökségnek elismerte, hogy “a helyzet továbbra is nagyon veszélyes”, és mindegyik fél “kötéltáncot” jár.

A francia elnökség azt is tudatta, hogy közvetőként Emmanuel Macron “kockázatot vállal”, de azt is hozzátette, hogy Joe Biden kérte meg a francia elnököt, hogy tegye meg ezt az ajánlatot Vlagyimir Putyinnak.

“A köztársasági elnök nem törődik bele sem a kudarcba, sem a legrosszabba. Kockázatot vállal, ahogy máskor is szokta tenni. Vállalja a felelősséget és feltételeket teremt ahhoz, hogy mindenki tudjon tárgyalni” – szögezte le az Elysée-palota.

Időközben az Air France bejelentette, hogy a keddre tervezett Párizs-Kijev és Kijev-Párizs járatait törli az Ukrajna és Oroszország közötti egyre feszültebb helyzet miatt.

A francia légitársaság hetente kétszer, kedden és vasárnap indít járatokat a francia és az ukrán főváros között.

“Az Air France rendszeresen értékelni fogja a helyzetet, és emlékeztet arra, hogy a biztonság, valamint a járatainak, az utasoknak, valamint a legénységnek a biztonsága az elsődleges” – jelezte a légitársaság.

A német Lufthansa-csoport szombaton jelentette be, hogy “az ukrajnai helyzet miatt” hétfőtől február végéig valamennyi légitársasága felfüggeszti kijevi és odesszai járatait.

