Magyarország az oktatás területére is kiterjeszti a humanitárius együttműködést

Az oktatás területére is kiterjeszti a humanitárius együttműködést Magyarország – jelentette ki Magyar Levente miniszterhelyettes, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának politikai államtitkára november 10-én. Beregszászi útja során megbeszélést tartott Viktor Mikitával, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigatás vezetőjével is, valamint átadta a 19. sz. óvoda épületét is.

A miniszterhelyettes elmondta, hogy Magyarország a háború kitörése óta intenzív humanitárius tevékenységet folytat Ukrajna területén.

– Ez a tevékenység kiterjedt Kárpátalján túl azokra a Nyugat-ukrajnai megyékre, amelyek a legtöbb belső menekültet fogadják be. A magyar kormány elsősorban az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül folyósít milliárdos támogatásokat.

Magyar Levente külön kiemelte, hogy Kijev környékén több olyan intézményt építenek újjá, amelyek a harcok során megsemmisültek, köztük egy óvodát Borogyanka külterületén, amely gyakorlatilag már el is készült. Ugyanakkor Bucsában is hasonló fejlesztéseket terveznek. Az iskola újjáépítése, illetve egy közösségi intézmény létrehozása folyamatban van.

A továbbiakban kitért arra, hogy egyeztetések zajlanak infrastrukturális fejlesztésekről.

– Itt is konkrét vállalások megtételének a küszöbén állunk. Továbbá, ami egy új eleme az egyeztetéseknek, hogy a humanitárius együttműködésünket kiterjesztjük az oktatás területére is. A kijevi illetékesekkel egyeztetek most Kárpátalján arról, hogy azokat az egyetemeket, amelyeket lebombáztak Ukrajnában, hogyan tudjuk segíteni.

Kiemelte:

– Magyarország Ukrajna barátjaként természetesen továbbra is a háború sújtotta ország rendelkezésére áll, és az erőforrásait mozgósítja, hogy ezen a szintén stratégiai területen fenn tudjon maradni a kiváló együttműködés, és Ukrajnának legyen esélye egy fényesebb jövőre.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma