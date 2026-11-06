Rutte: kompromisszumos békemegállapodással érhet véget a háború

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint nem valószínű, hogy az ukrajnai háborúban bármelyik fél egyértelmű győzelmet arat. Úgy véli, a harcok leginkább egy olyan békemegállapodással érhetnek véget, amely bizonyos kompromisszumokat is tartalmaz. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a háború lezárása nem jelenti majd az orosz katonai fenyegetés megszűnését Európa számára.

A NATO-főtitkár november 5-én, a holland Pauw & De Wit című műsorban beszélt erről. Arra a kérdésre, hogy győzhet-e valamelyik fél az Oroszország által indított háborúban, Rutte úgy válaszolt:

az ilyen konfliktusok általában békemegállapodással zárulnak, amely gyakran valamiféle kompromisszumot jelent.

Nem részletezte azonban, milyen feltételek mellett jöhetne létre egy ukrán–orosz megállapodás, és konkrét területi engedményekről vagy tűzszüneti feltételekről sem beszélt.

A főtitkár külön kitért a háború utáni európai biztonsági helyzetre is. Figyelmeztetett:

az orosz hadsereg jelentős része jelenleg Ukrajnában harcol, ám a konfliktus lezárása után ezek az erők ismét más feladatokra is bevethetők lesznek. Ezért Európának hosszú távon is számolnia kell az orosz katonai fenyegetéssel, és tovább kell erősítenie védelmi képességeit.

Rutte az Egyesült Államok szerepét szintén kulcsfontosságúnak nevezte Ukrajna támogatásában és Európa biztonságának megőrzésében. Elmondása szerint rendszeresen egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akinek korábban arról is beszélt: bár az európai országok készek támogatni Ukrajnát, bizonyos létfontosságú katonai képességeket jelenleg csak az Egyesült Államok tud biztosítani. A NATO-főtitkár elismerte, hogy

Európa egyelőre nem képes minden fontos területen önállóan pótolni az amerikai segítséget.

A nyilatkozat az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti újabb tárgyalási forduló előtt hangzott el. A következő egyeztetést november 10–11-ére tervezik Abu-Dzabiban, amerikai közvetítéssel. A tárgyalások előkészítése során a háború lezárásának lehetősége mellett Ukrajna biztonsági garanciáiról és az európai biztonsági rendszer jövőjéről is szó van. Konkrét megállapodásról azonban egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

Kárpátalja.ma

Forrás: kurs.com.ua

Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/Bodnár Boglárka

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