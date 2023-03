Nem mondhat beszédet Zelenszkij az Oscar-gálán

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az elmúlt évben a díjátadókon, filmfesztiválokon és még a New York-i tőzsdén is tárt karokkal fogadták. A filmakadémia azonban a hírek szerint idén is elutasította kérését, hogy videóüzenetben intézhessen beszédet az Oscar-díj átadóján.

Források szerint Mike Simpson – Sean Penn ügynöke, aki a Zelenszkijről szóló dokumentumfilmet is rendezte – megkérte a filmakadémiát, hogy vegye fel a politikust a felszólalók közé.

Az akadémia ugyanakkor ennek ellenére sem engedélyezte, hogy Zelenszkij beszédet tartson – írta a Variety, amit az amerikai filmakadémia egyelőre nem kommentált.

Korábban Zelenszkij videóüzeneteit lejátszották többek között a cannes-i és a velencei filmfesztiválon, valamint a Grammy-díjátadón is.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: president.gov.ua