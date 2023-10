Nemzeti kisebbségi jogok Ukrajnában címmel tartottak fórumot Krakkóban szeptember 27-28-án. Az eseményen többek között részt vett Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a megyei tanács oktatási, tudományos, kulturális, egyházügyi, ifjúsági, sport-, nemzeti kisebbségi és információs bizottságának elnöke is.

Orosz Ildikó a kárpátaljai magyarság képviseletében szólalt fel. Előadását három kérdés köré csoportosította. Elsőként kifejtette, hogy milyen jogokkal rendelkeztek az Ukrajnában élő kisebbségek 1991 és 2017 között. Második pontként elmondta, hogy milyen jogok maradtak meg a 2017 utáni folyamatban, kiemelve a 2021-es évet. Ekkor zárult le az a jogalkotási folyamat, amely új megközelítésben kezeli a kisebbségeket. Az előadása harmadik részében pedig felhívta a figyelmet arra, hogy milyen jogokat biztosít Magyarország a területükön élő kisebbségeknek. Ez utóbbi témát a Volodimir Zelenszkij elnök beregszászi látogatása kapcsán hozta fel. Ugyanis az államfő kárpátaljai útja során elmondta: Ukrajna mindent megad az országban élő kisebbségeknek, amit Magyarország is biztosít a területükön élő ukrán kisebbségeknek. Ugyanezen kijelentését a Novák Katalin köztársasági elnökkel való találkozása során is kijelentette.

Orosz Ildikó kiemelte, hogy Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa is reagált előadására. Az ombudsman szerint, Ukrajnában kisebbségi kérdésben nem lehet probléma. Mint mondta, egy panasz sem érkezett hozzájuk ezzel kapcsolatban.

Az elnökasszony felhívta a figyelmet, ha mi egy jogállamban élünk, akkor a jog adta lehetőségekkel élni kell. Nagyobb figyelmet kell erre fordítani, és írni az ombudsmannak, ha bárkit jogsértés ér.

Ezt követően Dmitro Lubinec arról is szót ejtett, hogy Ukrajnában mintegy 80 magyar tannyelvű iskola működik, míg Magyarországon egy ukrán nyelvű sincs. Ennek kapcsán Orosz Ildikó elmondta, hogy:

Az elnökasszony azt is kiemelte, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség nem menekült státuszban szerepel Ukrajnában, mint ahogy az az ombudsman nyilatkozataiból kiszürhető.

Orosz Ildikó szót ejtett továbbá a nemzeti szimbólumok használatának korlátozásáról Kárpátalján.

Az ombudsman azzal reagált erre a felvetésre, hogy Ukrajnában nem illendő és nem szabad más országok szimbólumait használni.

Orosz Ildikó felhívta a figyelmet, hogy Európában nem tiltják a nemzeti szimbólumok használatát. Szeretettel fogadják az ukrán menekülteket, akik saját himnuszukat éneklik a főtereken, zászlójukat lengetik, és pénzt gyűjtenek a hadsereg támogatására.

– Ezekhez az európai normákhoz illik nekünk is igazodni. Úgy gondolom, ha Ukrajna az Európai Unióhoz akar csatlakozni, akkor tartsuk be az európai normákat is. Bízom benne, hogy ez a fórum egy lépéssel közelebb vitt ahhoz, hogy az álláspontok is közeledjenek az európai álláspontokhoz