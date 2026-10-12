Orbán Anita: Ukrajnának szavatolnia kell a magyar nyelvű oktatás jogait

Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait – jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxembourgban hétfőn.

A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben, hogy az ukrán parlament vitát tart hétfőn és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról, Orbán Anita magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: „várjuk a híreket Kijevből”.

Magyarország a kétoldalú kormányközi gazdasági vegyes bizottság oktatási alcsoportjában a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvénynek megvalósítását – hívta fel a figyelmet a magyar diplomácia vezetője.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Papajcsik Péter / Index)

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