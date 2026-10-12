Orbán Anita: Ukrajnának szavatolnia kell a magyar nyelvű oktatás jogait
Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait – jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxembourgban hétfőn.
A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben, hogy az ukrán parlament vitát tart hétfőn és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról, Orbán Anita magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: „várjuk a híreket Kijevből”.
Magyarország a kétoldalú kormányközi gazdasági vegyes bizottság oktatási alcsoportjában a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvénynek megvalósítását – hívta fel a figyelmet a magyar diplomácia vezetője.
Forrás: MTI
(Nyitókép: Papajcsik Péter / Index)