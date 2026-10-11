EU: nincs itt az ideje az Oroszországon való nyomás enyhítésének

Az orosz gázolajra vonatkozó szankciók feloldása hozzájárul Oroszország Ukrajna elleni háborújának finanszírozásához – jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szombaton.

„Az orosz gázolajra vonatkozó szankciók felfüggesztése további bevételhez juttatja Moszkvát a háború folytatásához. Nem most van itt az ideje annak, hogy enyhítsünk az Oroszországra nehezedő nyomáson, Európa nem is fogja ezt tenni” – fogalmazott az az X-en közzétett üzenetében Kallas.

A főképviselő bejegyzésében azt is írta, hogy az orosz csapások az elmúlt két nap alatt több mint 80 ukrán civil életét követelték, miközben Oroszország fokozta az Európa, mind az uniós tagállamok, mind pedig a NATO-szövetségesek elleni hibrid támadásait.

Közölte, hogy

az uniós tagállamok külügyminiszterei hétfőn, luxembourgi tanácsülésükön várhatóan jóváhagyják „az Oroszország háborús gépezetét célzó„, az ukrajnai háború 2022. február 24-i kezdete óta „legnagyobb szankciós csomagot”.

Donald Trump amerikai elnök pénteken a Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy orosz kollégája, Vlagyimir Putyin vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít „az amerikai és a világpiacra”, miután Trump – szavai szerint – „igen sikeres” tárgyalást folytatott az orosz elnökkel.

Az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat.

Forrás: MTI

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