Potápi: újabb támogatást nyújt a kormány a kárpátaljai magyarságnak

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága idén is támogatásban részesíti a kárpátaljai magyarság különböző rétegeit a kárpátaljai szociális programcsomag keretében – tájékoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán az MTI-t.

Potápi Árpád János közleményében kiemelte: a kormány ezzel újabb támogatást nyújt a háború sújtotta kárpátaljai magyarságnak.

Az államtitkár emlékeztetett: a 2015 óta működő kárpátaljai szociális programcsomag az ottani magyarságnak szóló egyik legátfogóbb program. A program keretében anyagi támogatásban – évi egyszeri fizetéskiegészítésben – részesítik a kárpátaljai magyarság különböző rétegeit: a magyar nyelven oktató tanárokat, egészségügyi dolgozókat, szociális és kulturális munkásokat, újságírókat, színészeket és számos más réteget, emellett támogatják a gyermekétkeztetést.

Potápi Árpád János közölte: a programot idén is meghirdetik, 2 362 820 000 forintos keretösszeggel, és az orosz-ukrán háború miatt egyszerűsítik a pályázatok benyújtásának menetét.

Az ettől az évtől hivatalosan működő vasárnapi iskolában legalább öt hónap munkaviszonnyal rendelkező, magyar nyelven oktató pedagógusok is pályázhatnak, ezzel is hozzá szeretnének járulni a szórványban élők oktatásának javításához, a szórványközösségek megerősítéséhez.

A felhívás elérhető a www.bgazrt.hu honlapon, a benyújtási határidő kategóriánként változó.

Az államtitkár kiemelte: a program az elmúlt évek során jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a kárpátaljai magyarság ne hagyja el tömegesen a szülőföldjét. Felidézte: tavaly 15 119 nemzetpolitikai szempontból fontos tevékenységet ellátó ember részesült egyszeri támogatásban.

Hangsúlyozta: Magyarország kormánya mindent megtesz azért, hogy a rendkívül nehéz háborús helyzetben is támogatást nyújtson a kárpátaljai magyarság számára. A program a jelenlegi háborús helyzetben a magyar nemzeti kisebbség megőrzésén túl még inkább hozzájárul ahhoz, hogy a magyar szakemberek szülőföldjükön maradva, munkájukat a köz javára végezhessék – húzta alá Potápi Árpád János.

Az államtitkár rámutatott: Magyarország számára kiemelten fontos, hogy Ukrajnában mielőbb béke legyen. Magyarország abban érdekelt, hogy a szomszédos Ukrajna szuverén, kiegyensúlyozott, demokratikus jogállam legyen, ahol a nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyar kisebbség is biztonságban és nyugalomban élhet szülőföldjén – fogalmazott.

Forrás: MTI