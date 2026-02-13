Rutte: több szövetséges is felajánlást tett Ukrajna támogatására

Több szövetséges ország százmillió dolláros nagyságrendben tett felajánlást Ukrajna támogatására az úgynevezett PURL kezdeményezésen keresztül – közölte a NATO-főtitkár Brüsszelben az ukrajnai kontaktcsoport találkozóját követően február 12-én.

Mark Rutte a katonai szövetség brüsszeli székházában tartott sajtótájékoztatón létfontosságúnak nevezte, hogy a szövetségesek és a partnerek finanszírozásával amerikai felszereléseket biztosító kezdeményezésen (Prioritised Ukraine Requirements List) keresztül még több tagország tegyen felajánlást katonai eszközök beszerzésére Ukrajna megsegítésére.

Rutte közölte: Európának nagyobb pénzügyi terhet kell viselnie a NATO-ban, miközben Washington egyre inkább más kihívásokra, például Kínára összpontosít.

Hangsúlyozta: erős NATO-ra van szükség,

de a NATO erősebb, ha az európaiak nagyobb vezető szerepet vállalnak a szervezeten belül.

Emlékeztetett: a NATO a demokráciák koalíciója, ami azt jelenti, hogy mindig vannak és lesznek viták és megbeszélések.

„Nagyon unalmas lenne, ha nem így lenne. Láttunk már nagy vitákat a 60-as, 70-es és 80-as években, sőt a közelmúltban is. Szóval emiatt nem aggódom” – fogalmazott Rutte.

Jó hírnek nevezte, hogy a katonai szövetség mindig talál módot az előrelépésre, és arra, hogy újra és újra a fő célkitűzésére összpontosítson: a tagországok egymilliárd állampolgárának védelmére.

Elbridge Colby amerikai hadügyminiszter-helyettes a sajtótájékoztatón elmondta: tavaly „átalakulás” történt a szövetségen belül. Ennek során az európai szövetségesek a korábbinál nagyobb szerepet vállaltak a hagyományos védelem területén. „Azt hiszem, valóban szilárd alapokkal rendelkezünk az együttműködéshez” – fogalmazott Colby, majd hozzátette: a közös teherviselés révén a NATO visszatért ahhoz, aminek eredetileg szánták.

Forrás: MTI

(Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/Bodnár Boglárka)