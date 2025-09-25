Soltész Miklós: kötelességünk, hogy a kárpátaljai magyarokat segítsük

A béke mindenkinek az érdeke, ezért mi mélyen elítéljük azokat, akik háborúból hasznot húznak, és mindent megteszünk azért, hogy azokat a közösséget erősítsük, amelyek a gyermekekért kiállnak – jelentette ki csütörtökön Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Beregszász közelében fekvő Tiszabökényi Glória Ifjúsági és Missziós Központ sportpályájának átadása alkalmából rendezett hálaadó ünnepségen.

Ez a sportpálya egy olyan összefogásnak az eredménye, amely példamutató és követendő lenne mindenhol szerte a Kárpát-medencében – fogalmazott a minden igényt kielégítő, többfunkciós létesítmény átadó ünnepségén Soltész Miklós.

Nem mindig arra kellene összpontosítani, ami elkeserítő, vagy „gonoszságot egymás fejére szórni, hanem sokkal inkább összefogva a gyermekekért, családokért, a nemzetért cselekedni”

– mondta az államtitkár.

Szavai szerint fantasztikus, ahogy itt az édesanyák, az idős emberek, az egyházaink kiállnak az itt élő magyarságért, annak ellenére, hogy a háború most már közel négy éve sújtja ezt a térséget is.

A kormány, és minden jó szándékú ember feladata és kötelessége a kárpátaljai magyarok segítése – mondta Soltész Miklós. „Mi is nagyon sokat kapunk lelkierőben, hiszen az ő küzdelmük, az ő példamutatásuk az ránk is kihat”

– emelte ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke szerint szükség van a fiataloknak, gyerekeknek a gyülekezetek mellett olyan helyekre, ahol közösségben tudnak lenni, játszani, sportolni.

Kijelentette: a Gloria ifjúsági és missziós központ egy lehetőség a közösségnek arra, hogy bevonzza azokat a fiatalokat, gyerekeket, akik talán már a családjuk révén nem kötődnek az egyházhoz, és segíthet abban, hogy megéljék a hitüket. Amikor az egyháznak lehetősége van egy sportpályával szolgálni a közösséget, akkor „épít, Isten felé is fordítja az embereknek a figyelmét és segít az ilyen nehéz korszakban, amiben most a kárpátaljai magyarok vannak” – fogalmazott Kárpátalja református püspöke.

Bartha Elemér missziós lelkész, a Glória Ifjúsági és Missziós Központ vezetője elmondta, hogy a 2021 decemberében megalakult intézményben nemzetiségtől, vallástól, felekezettől függetlenül mindenkit szeretettel várnak. A sportpálya megépítése a magyar kormány támogatásával és széleskörű társadalmi összefogással valósult meg.

Forrás: mti.hu

Nyitókép: Soltész Miklós, Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Forrás: Koszticsák Szilárd