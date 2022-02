Sullivan: Washington nem azért küldött csapaterősítést Európába, hogy háborút robbantson ki

Az Egyesült Államok nem azért küldött csapaterősítést Európába, hogy háborút robbantson ki Ukrajnában Oroszország ellen – szögezte le Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó vasárnap amerikai televízióknak adott körinterjúi egyikében.

– Az elnök (Joe Biden) már hónapok óta egyértelműen arról beszél, hogy az Egyesült Államok nem azért küld csapatokat, hogy háborút robbantson ki Oroszország ellen Ukrajnában – jelentette ki Sullivan az NBC hírtelevízió műsorában.

Az NBC “Találkozz a sajtóval” (Meet the Press) című műsorában a nemzetbiztonsági tanácsadó arról beszélt, hogy egy esetleges orosz katonai művelet többféleképpen is megnyilvánulhat. Magában foglalhatja például a nagy részben szakadárok uralta Donyec-medence annexióját, kibertámadásokat, de Ukrajna teljes lerohanását is. Hozzátette, hogy Moszkva akár már hétfőn cselekedhet, de akár heteket is várhat.

Az ABC televízió szokásos vasárnapi politikai vitaműsorában Sullivan úgy fogalmazott: “úgy gondoljuk, nagyon valószínű, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök el fogja rendelni az Ukrajna elleni támadást”.

A Fox televízió hírműsorának nyilatkozva, szintén vasárnap, a nemzetbiztonsági tanácsadó úgy vélekedett, hogy Oroszország napokon, vagy heteken belül megtámadhatja Ukrajnát, de még mindig dönthet a tárgyalásos út mellett. De, mint mondta, Washington nem azért küldött katonákat Európába, hogy “háborút robbantson ki Oroszországgal Ukrajnában, hanem hogy megvédje a NATO határait”.

A Foxnak nyilatkozva Sullivan kitért Kínára is. Arra figyelmeztette Pekinget, hogy az Ukrajna elleni esetleges orosz támadás támogatásáért nagy árat kellene fizetnie. Részletekre azonban nem tért ki.

Jake Sullivan azt is megerősítette, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei tárgyalni akarnak Oroszországgal az európai rakétatelepítésről, amennyiben Moszkva visszavonul (az ukrán határ mellől).

– Szövetségeseinkkel és partnereinkkel együtt készen állunk arra, hogy tárgyaljunk a kölcsönösen aggodalomra okot adó témákról, ami az európai biztonságot illeti, és igen, beleértve a támadó rakéták korlátozását is – jelentette ki Sullivan a Fox televízióban. A tárgyalások “magukban foglalnának nagyobb átláthatóságot biztosító intézkedéseket, magukban foglalnának tévedések vagy az eszkaláció lehetőségét korlátozó mechanizmusokat, esetleges tengeri vagy légi incidensek esetére” – fűzte hozzá.

– Készen állunk rá, hogy mindezt megtegyük, ahogyan volt ez az elmúlt évtizedekben a hidegháború idején és utána is – fogalmazott az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó.

Linda Thomas-Greenfield, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete a CNN hírtelevíziónak adott interjújában az orosz inváziót feszegető kérdésre válaszolva kijelentette: “Továbbra is azon dolgozunk, hogy eltántorítsuk az oroszokat attól, hogy hibás döntést hozzanak”.

Az Egyesült Államok és több európai ország azzal vádolta meg Moszkvát, hogy – miután mintegy százezer katonát telepített az ukrán határ orosz oldalára – katonai behatolást készíthet elő. Ezt a Kreml következetesen cáfolta.

Forrás: MTI