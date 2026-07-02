Kaja Kallas további szankciókat javasol Oroszország ellen
Az Ukrajna elleni orosz csapásokra válaszul az orosz katonai-ipari komplexumot támogató szervezetekkel szemben további szankciók bevezetését javasolta Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Kijev éjszakai súlyos orosz bombázása nyomán.
Kaja Kallas közösségi oldalán, az X-en közzétett bejegyzésében az X-en azt írta: a Kijev elleni támadások megállítására önmagukban nem lehetnek elegek az elítélő szavak. Ezt csak Ukrajna folyamatos katonai támogatása és a Moszkvára nehezedő fokozott nyomás teheti meg. „Minél több civilt támad Moszkva, annál több szankciót kell bevezetni” – fogalmazott.
Vitalij Klicsko főpolgármester közlése szerint legkevesebb 13 halottja és 86 sebesültje van a Kijev elleni éjszakai orosz légitámadásnak, és jelentősek az anyagi károk is.
Forrás: MTI